فيديو.. أنصار المرشحين يحتفلون بفوزهم بالآلي والرشاش المتعدد

لجأ عدد من أنصار المرشحين الذين حصدوا أعلى الأصوات في دوائرهم الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، في عدة محافظات، من ضمنها قنا وسوهاج ومطروح، إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، احتفالاً بقرب فوز مرشحيهم بأحد مقاعد البرلمان، باستخدام البنادق الآلية والرشاش متعدد الطلقات.

وفي وقت حذر فيه قانونيون من أن عقوبة هذه الممارسات قد تصل إلى السجن المؤبد، فقد قام أنصار بعض المرشحين بنشر مقاطع فيديو وصور تظهر قيامهم بإطلاق النار، على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ففي قنا، احتفل المئات من أهالي قرية السمطا، بدائرة مركز دشنا، بحصول المرشح سيد فؤاد أبوزيد، عن حزب "حماة الوطن" بعدد من الأصوات يمكنه من الفوز بأحد مقاعد مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي، بإطلاق الأعيرة النارية بالأسلحة الثقيلة ابتهاجاً بفرحة الفوز.

كما أطلق عدد من أنصار اللواء خالد خلف الله، مرشح حزب "مستقبل وطن"، في ذات الدائرة، أعيرة نارية بشكل مكثف في الهواء، بقرية "هو"، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد أن أظهرت النتائج شبه النهائية فوز مرشحهم في جولة الإعادة، فيما أطلق أنصار مرشح حزب "الشعب الجمهوري" في دائرة فرشوط، خالد أبونحول، النار في الهواء بمسقط رأسه في قرية "الدهسة".

https://web.facebook.com/watch/?v=1312477279102277

https://web.facebook.com/watch/?v=424002515432378

وفي محافظة مطروح، احتفل أنصار المرشح جمال الشورى، الذي حصل على أعلى الأصوات في دائرة مدينتي مرسى مطروح والنجيلة والقرى التابعة لهما، بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء.

وحمل مؤيدى "الشورى" وأبناء عمومته "الطبنجات"، واستمروا في إطلاق النار، عقب إعلان رئيس اللجنة العامة للانتخابات لدائرة مطروح حصوله وحصوله على أعلى الأصوات، وخسارة منافسه "يس أبو صالح"، فى الدائرة، حتى صباح اليوم التالي.

وفي سوهاج، احتفل أهالي مركز دار السلام بحصول المرشح أحمد عبد السلام قورة، على عدد من الأصوات يمكنه من الفوز بمقعد في مجلس النواب، في جولة الإعادة، بإطلاق وابل من الرصاص الحي في الهواء.

ورصدت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل، استخدام أسلحة آلية ورشاش متعدد، خلال الاحتفال، حيث تم إطلاق العديد من الأعيرة النارية، بشكل مثير للرعب، وسط حشد كبير من الحضور.

وقال "إسماعيل سلاوي"، محامي أمام محاكم الجنايات، إن عقوبة حيازة أسلحة وذخيرة، دون ترخيص، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وفق التعديل الأخير لقانون العقوبات، وأضاف أن عقوبة الشخص الذي يطلق أعيرة نارية تبدأ من 3 سنوات إلى 25 سنة، في حالة حيازته أسلحة نارية غير مرخصة، كما أن إطلاق النار من أسلحة مرخصة، بشكل يؤدي إلى تعريض أرواح المواطنين للخطر، جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى سقوط العديد من الضحايا، نتيجة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، وغيرها من الاحتفالات، مثل الاحتفال بفوز المرشحين.

وأضاف "سلاوي" أنه ترافع في عدد من القضايا من هذا النوع، بعد قيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية، ونشر مقاطع لهم على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم رصدها وضبطها من قبل أجهزة الأمن، وبعد العرض على النيابة العامة، غالباً ما يتم إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.