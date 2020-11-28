مستشفيات العزل: إهمال المريض للأعراض يصل به لمراحل متأخرة من كورونا

قال الدكتور شريف محسن، منسق عام مستشفيات العزل جامعة عين شمس، إنه وخلال الأسبوعين الماضيين لوحظ زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا مع نهاية شهر أكتوبر، كما توضح إحصائيات وزارة الصحة زيادة الأعداد عن الفترات القليلة الماضية.

وأضاف "محسن"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن أعداد المصابين هي المعلنة من قبل وزارة الصحة، وليست كافة الحالات التي يتم تشخيصها كونهم مرضى فيروس كورونا لا تعتمد على المسحة الخاصة بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، حيث يعتمد الأطباء على التشخيص الأكلينكي والأشعة المقطعية، كما أن هناك بعض المواطنين ممن يجرون الاختبارات خارج معامل وزارة الصحة.

وأوضح، أن جامعة عين شمس تسجل، اليوم، 102 حالة موجودة في مستشفيات الجامعة، وقد يصل المريض إلى مرحلة متقدمة من المرض بسبب صبره على مرضه وبعد زيادة أعراض الإصابة يصل للمستشفي ويكون يعاني من أعراض متقدمه من الفيروس.

وأكد منسق عام مستشفيات العزل جامعة عين شمس، أن اللقاح المصري في التجارب السريرية من التقييم، ويجري العمل عليه من قبل المركز القومي للبحوث، حيث أن اللقاح وحتى يبدأ تداوله يحتاج المرور بمراحل دقيقة مع ملاحظة الأعراض التي قد تظهر من اللقاح: "تجربة اللقاح علشان نقدر نحكم عليه محتاجين فترة مش قليلة".