أستاذ وبائيات: لا توجد أدلة علمية على تحور فيروس كورونا

قال الدكتور بسام حجاوي، أستاذ الوبائيات، إنه لا توجد أدلة أو براهين علمية على تحور فيروس كورونا، موضحًا أنه لو تحور لأصبحت شدته أكثر مما يراه العالم.

وأضاف "حجاوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفيروس يتميز بسرعة انتشار فائقة، إذ سجل العالم مليون إصابة على مدار يومين فقط، ما يدل على أن الجائحة بشكلها العالمي لم تنتهِ بعد، حيث إن أوروبا تعيش موجة ثانية، وتعرضت الأردن إلى موجة في منتصف شهر أغسطس.

وتابع: "إذا لم ينتهِ العالم مرة واحدة من كورونا، فإن كل الدول ستكون مهددة بأن تصاب به مرة أخرى، وهناك عدة عوامل أدت إلى تفشي الفيروس، إذ أصبح الفيروس منتشرًا في كل المجتمعات، وهو ما يتم التعبير عنه من خلال زيادة العينات الإيجابية بفحوصات الـPCR".

وأوضح أن العالم في حاجة إلى مناعة مجتمعية، من خلال المواطنين الذين شُفوا من الفيروس كمناعة طبية، واللقاح الذي يعطي مناعة صناعية ويضيف إلى ما هو موجود من الدول، لاحتواء الوضع ويكون كورونا مثل باقي الأمراض التي كانت جوائح ثم أصبحت من الأمراض السارية التي يتم التعامل معها، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام أدى إلى زيادة انتشار الجائحة.

ولفت إلى أن الدول التي كانت تشهد تراخيًا في التعامل مع الوضع، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح مواطنوها أكثر التزامًا، بسبب زيادة عدد الوفيات والإصابات، وكل الناس فقدت أعزاءً عليها، وأصبح الالتزام إجباريًا وليس من وحي الضمير.