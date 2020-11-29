أبناء النوبة بالسويس يعلنون تأييد تحالف مستقبل وطن والشعب الجمهوري

أعلن أبناء جمعية "النوبة" في محافظة السويس اليوم، تأييد تحالف مرشحي حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري في انتخابات الإعادة بدائرة محافظة السويس الانتخابية.

واستقبل أبناء النوبة بالسويس أعضاء مجلس الشيوخ أحمد خشانه والدكتور سيد عبده واللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وأكدت قيادات جمعية أبناء النوبة بالسويس، انهم ملتزمين بالقيام بالتصويت جميعا للمرشحين حسن عيد وجنال عبيد وهو قرار أبناء النوبة بمحافظة السويس.

ويخوض انتخابات الأعادة بالسويس اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن واللواء جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري والمرشح المستقل جلال مازن نائب الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2010 وأحمد مراد مرشح حزب حماة وطن.

وتصاعدت المنافسة بالانتخابات في الأعادة بدائرة المحافظة، بين المرشحين الأربعة والتي يدخلها بأعلى الأصوات اللواء حسن عيد الذي يستطيع في الأعادة حصد عدد أكبر من الأصوات بجميع احياء المحافظة، وتدور معركة انتخابية من نوع خاص بين 3 مرشحين من أبناء القطاع الريفي الذين حاولون الثلاثة أن يحصلوا علي أصوات ريف السويس لأنهم من ابنائة وهم جمال عبيد وجلال مازن و أحمد مراد، وتحولت الي معركة تكسير عظام بتوزيع الأصوات عليهم.

ويحظي جمال عبيد بفرص قوية لحصد أصوات الناخبين بالقطاع الريفي لعدة اسباب في مقدمتها تحالف حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري وقدرتهم علي الحشد داخل القطاع، خاصة أن من يرأس أمانه حزب مستقبل وطن بالسويس هو عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانه أبن القطاع الريفي والذي يعلم جيدا كيف يحصد الأصوات، بجانب قيام الحزب بتقديم خدمات واسعة بريف السويس من خلال المشاركة الأجتماعية بطرق مختلفة سواء اجتماعيا أو طبيا وحصول الشباب علي فرص عمل.

وينافس أحمد مراد الذي دخل انتخابات بأقل الأصوات بين المرشحين الأربعة المتنافسين بانتخابات الأعادة، ويحاول حصد أصوات داخل الريف فقط.كما يدخل المافسة المرشح المستقل جلال مازن ويعتمد علي انه أبن الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2010.