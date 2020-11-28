الدقهلية تعلن انتهاء استعدادات جولة إعادة انتخابات النواب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة بكامل أجهزتها لإجراء انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب، على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الأمنية والشرطية والقوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية؛ بهدف التأمين التام لمقار اللجان الانتخابية والتيسير على الناخبين للأدلاء بأصواتهم داخل اللجان وضمانا لنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أنه سيكون هناك انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى لمتابعة انتظام وسير الانتخابات بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الكتلة التصويتية بالدقهلية تبلغ 4 ملايين و352 ألفا و87 ناخبا، وأن إجمالي عدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 1426 لجنة، مشيرا إلى أن الانتخابات بالدقهلية تجرى في 10 دوائر انتخابية، تضم جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة البالغ عددها 21 مركزا ومدينة وحيا.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وكافة قطاعات المرافق؛ بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تأكيدا للحيادية والشفافية، مع أهمية التشجيع على المشاركة في الانتخابات بفاعلية.

وأكد مختار، على تجهيز مقر كل لجنة وتأمينه على أعلى مستوى، بحيث تكون جميع اللجان بالطابق الأرضي لمراعاة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين، موجها بضرورة التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية بالمقار الانتخابية، وتجهيز دورات المياه وصيانتها بكافة المقرات الانتخابية.

وشدد المحافظ علي مراجعة أعمال الإنارة باللجان الانتخابية، والتأكد من وجود وسيلة إضاءة تبادلية، وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار الكهربي، وتدبير عدد كاف من الكشافات الكهربائية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وقطاع الكهرباء، وتوفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن.

وكلف مختار رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل مركز عمليات داخل كل وحدة محلية يعمل على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة، بقيادة رئيس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة والإسعاف والحماية المدنية والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ولإتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه دون أي معوقات.

وأكد حضور الناخبين في اللجان بالكمامات وتفعيل تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية، والتزام النظافة والتطهير لكافة مقار اللجان وتعقيمها، وتوافر أجهزة الرصد الحراري والكمامات والمطهرات باللجان للناخبين، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني على كل مصري، موجها جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا العزيز مصر في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.