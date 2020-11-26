التحالفات تسيطر على جولة إعادة انتخابات النواب بدائرة شبين الكوم

تعد دائرة بندر ومركز شبين الكوم، أهدي الدوائر الستة في محافظة المنوفية، حيث يدخل المهندس أحمد حجازي المرشح عن حزب مستقبل وطن، وحيدا عن الحزب بعد خسارة ماجد أبوالخير المرشح الثاني عن الحزب في الجولة الأولي، كما يتواجد في جولة الإعادة اللواء العناني حمودة مرشح حزب الشعب الجمهوري.

ويتنافس في الدائرة، اثنين آخرين مستقليين، وهما جمال سحلو، وهاني حضر، واللذان أعلنا تحالفهما مع بعضهما البعض في جولة الإعادة في مواجهة مرشحا حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري، اللذان ردا علي التحالف بين المستقليين بتحالف بينهما والذي شمل مؤتمرات ولقاءات جماهيرية بين الاثنين.

علي صعيد متصل، أعلن المهندس أحمد حجازي مرشح حزب مستقبل وطن الحداد وتعليق فعاليات الحملة الانتخابية داخليا داخل الوحدة المحلية للماس لكدة أسبوع، نتيجة وفاة أحد أصدقاء المرشح والداعم له في الانتخابات عادل عبدالمنصف، ولقى الموقف ترحيبا كبيرا بين المواطنين في دائرة شبين الكوم.

كما واصل اللواء العناني حمودة مرشح حزب الشعب الجمهوري، جولاته الانتخابية الميدانية في الدائرة، حيث انتقل إلي عدد من القري وأقام بها جولات للتعريف بنفسة بين البسطاء والفلاحين، كما أقام جولة ميدانية في مدينة شبين الكوم وتجول في الأسواق والكحلات التجارية مطالبهم بالمشاركة في جولة الإعادة والتصويت له .

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات في دائرة بندر ومركز شبين الكوم، نتيجة الانتخابات والتي شملت الإعادة بين كلا من، أحمد حجازي، والعنان حمودة، وهاني خضر، وجمال سحلو، فيما شهدت دائرة شبين الكوم، خروج اللواء أحمد مدين، وماجد أبوالخير، أعضاء مجلس النواب الحالي، من المنافسة بعد احتلالهم مراتب متأخرة في المنافسة داخل دائرة شبين الكوم.