طبيب يحبس لجنة تفتيشية داخل عيادته في الأقصر بسبب مخالفات ضده

في واقعة غريبة، فوجئت إحدى اللجان التفتيشية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، بإغلاق طبيب عليهم أبواب مركزه الخاص لأجل الهروب عقب تحريرهم عدة مخالفات نتيجة عدم ترخيصه للمركز.

التفاصيل تعود إلى تلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، بلاغًا أفاد بحبس لجنة من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة داخل مركز غير مرخص لتفتيت الحصوات الخاص بالطبيب "أ.م" طبيب مسالك بولية بوسط مدينة الأقصر وذلك أثناء قيام اللجنة بعملها، ولاذ بعد فعلته هاربًا ظنًا منه أنه سيفلت من العقاب.

وفور البلاغ، وجه مدير أمن الأقصر بتحرك قوة أمنية وتمكنت من اقتحام المركز وإخراج اللجنة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وفي منتصف يونيو الماضي، كانت قد شهدت محافظة الأقصر واقعة إغلاق إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية لمركز طبي داخل المدينة أيضًا، وذلك بعد إصابة مديره بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما ثبت بالتحاليل الطبية والفحص لكافة أطباء محافظة الأقصر، وتبين أنه مصاب بكورونا وتقرر نقله لمستشفى العزل الصحى، ولكن فضل العزل المنزلى منذ نهاية الشهر الماضى.

إدارة العلاج الحر شكلت وقت اكتشاف الواقعة فريقا متخصصا وقاموا بارتداء البدل الوقائية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من العدوى، وتم بالفعل انتقالهم للمركز الطبى الخاص بالطبيب لتنفيذ قرار غلقه، وفوجئوا بتواجد الطبيب وهو يفحص سيدة مسنة داخله، وبالمركز عدد من المرضى، وتم التحدث مع الطبيب لتنفيذ القرار، وهو ما تم بالفعل وإخراج كل المرضى المتواجدين وذويهم مرافقيهم، وغلق وتشميع العيادة بالكامل إلى أن حدثت مفاجأة غير متوقعة.

عقب قيام السلطات الصحية بتشميع العيادة فوجئ الأهالي بالمنطقة المحيطة بقيام الطبيب المصاب بفيروس كورونا بإزالة الشمع من عيادته بعد غلقها من الإدارة، فجرى التحقيق معه على إثرها من قبل رجال النيابة العامة بعد مخالفته للقانون.