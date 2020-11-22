"تعليم" و"صحة" الأقصر ينفيان وجود إصابات بكورونا بالمدارس والمستشفيات

نفت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ما أشيع عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين طالبات مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات، بإدارة الأقصر التعليمية.

وأفادت مديرة المدرسة، بأنه لم يتقدم أي من العاملين أو الطالبات لإدارة المدرسة بتقارير طبية معتمدة، تفيد الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بكورونا.

وقالت المديرية إن الدراسة بالمدرسة تسير بشكل منتظم، وأن المدرسة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة الطالبات، مؤكدة التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ونفى وكيل المديرية الصحية ورود أي حالات من ضمن العاملين والطلاب بالمدرسة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي والرد على أي شائعات بهذا الشأن؛ لضمان تحقيق المصداقية والشفافية، مناشدًا المواطنين عدم الانصياع للشائعات.

وفي سياق متتابع، نفى الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى، مؤكدًا أن كل ما تداول من عدد من رواد السوشيال ميديا بشأن وجود 7 حالات كورونا جديدة، بمستشفى الأقصر العام لا أساس له من الصحة.

وأكد "عمر"، أنه في حال وجود حالات اشتباه كورونا نقوم بعمل مسحة للتأكد من الإصابة، وفي حال وجود إصابة يتم نقلها إلى مستشفى عزل العديسات بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

وكانت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في محافظة الأقصر، قد أعلنت عن توافر خدمات التطعيم باللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، بقيمة 50 جنيهاً للجرعة الواحدة.

ويتوافر اللقاح "رباعي التكافؤ" في كل من مكتب صحة ثاني بندر الأقصر، ومكتب صحه مركز إسنا، ويتم التطعيم للراغبيين مقابل إجراء الخدمة الوقائية، ويتم التطعيم داخل مكتب الصحة فقط.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يفضل تلقي التطعيم لمن هم أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، وتشمل تلك الفئات الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، سواء التنفسية والقلب والسكر وأمراض المناعة، ومرضى الأورام ونقص المناعة، وكذلك السيدات الحوامل، مشيراً إلى أن التطعيم إلزامي للمسافرين لأداء العمرة.

وأوضح أن الأشخاص المصابون بالحمى يمكن تأجيل حصولهم على الجرعة، بينما يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابه بتفاعل حساسية مفرطة نتيجة تناول البيض، وأدوية "فورمالدهيد، ونيوميسين، واكتوكسينول 9"، وبالنسبة للسيدات الحوامل عليهن مراجعة الطبيب المعالج أولاً، كما أن تطعيم الأطفال يبدأ من سن 6 شهور.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تعتبر مواجهة فيروسات الأنفلونزا الموسمية هي أحد أهم الوسائل التي تنتهجها الدول نحو مواجهة فيروس كورونا، من حيث الاستعداد لاحتمالية ارتفاع أعداد الإصابات في الفئات الأكثر عرضة لفيروس الأنفلونزا، أو الفيروس المستجد.

وناشدت مديرية الصحة بالأقصر كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي، والحرص على التباعد الاجتماعي، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.

وخصصت المديرية رقم 01060067061 لتلقي استغاثات حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إرسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على "واتساب" لنفس الرقم، وذلك لعرضها على المختصين، وتوجيه الحاله فوراً لعمل اللازم.