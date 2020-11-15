"صحة الأقصر" تبدأ في إرسال فرق طبية لفحص كبار السن بالمنازل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنها بدأت في إرسال عدد من الفرق الصحية بمدن وقرى الأقصر، وذلك لمنازل كبار السن لفحصهم وسحب العينات منهم وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وتوجهت الفرق الصحية المختلفة لفحص عدد من كبار السن الغير قادرين على التوجه لنقاط الفحص والعلاج ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى منازلهم، وتم فحصهم وسحب العينات لهم من المنازل المختلفة لحين صدور تلك العينات وتسليم الشهادات لهم، وتقديم العلاج اللازم للمصابين منهم بأية أمراض بالمجان تماماً.

وفى نفس السياق قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تقرر مواصلة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، والسمنة، والتقزم" لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية "100 مليون صحة"، بعدد 372 مدرسة بمحافظة الأقصر، وذلك للكشف على 165 ألفا و622 طالبا وطالبة، حيث إٔن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائى من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الايجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، أنه سيتم المسح الطبي بعدد 10 فرق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 40 فريقا سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف، وذلك بالتعاون بين كل من هيئة التأمين الصحي بالأقصر ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد 3 أفراد من طاقم التمريض وفنيى المعمل ومسجلى البيانات.

وفي سياق مختلف، ناشدت مديرية الصحة بالأقصر، كافة المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص على التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة لجميع الموطنين.