حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بكفر البطيخ

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 4 قرارات لـ6 مكامير على مساحة 900 متر وذلك تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وفي وقت سابق، ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أصحاب مكامير الفحم الواقعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، بتقنين أوضاعهم عبر استخدام النماذج المطورة المعتمدة والواردة أسمائهم بالحصر قبل عام 2016، ولم يتقدموا بطلبات تطوير للجنة المشكلة.

وطالبت بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لكتابة تعهد بتطوير مكامير الفحم الخاصة بهم، وتركيب النماذج المطورة قبل تاريخ 31-12-2020، منوهة بأنه في حالة عدم الالتزام بالتقنين خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع تنفيذ الإزالة حيال المكامير المخالفة.

وأشارت المحافظ إلى وضع معايير خاصة بتلك الأعمال، والتي تأتي عملاً بالاشتراطات البيئية المقررة في هذا الشأن للحد من الملوثات الناتجة عن مكامير الفحم البلدية.

وطالب سكان مدينة دمياط الجديدة مديرية أمن دمياط وجهاز التعمير والبيئة بسرعة إزالة مكامير الفحم التي تعد بمثابة كارثة تهدد حياة مرضى الجهاز التنفسي، ما يدفع ربات البيوت لغلق نوافذ المنازل، فضلا عن ترك البعض منازلهم بسبب الأدخنة القاتلة الناتجة عن تلك المكامير ورغم مطالبات الأهالي بإزالتها من المدينة لكن ما زالت الشكاوى مستمرة رغم استبدال أغلبها بنماذج أفران حديثة.