تدشين لجنتي الطاقة والمواطنة في "حكومة ظل حزب الغد" اليوم

يدشن حزب الغد، لجنتي الطاقة والمواطنة، اليوم، ضمن فعاليات تأسيس حكومة ظل الحزب، لدعم العمل المؤسسي، وذلك في المقر المركزي للحزب بوسط القاهرة.

اليماني رئيسا للجنة الطاقة

وتعد لجنة الطاقة، نوعية متخصصة ضمن حكومة الظل لحزب الغد، ويرأسها الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي السابق لوزارة الكهرباء، ورئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، وعضو مجلس نقابة المهندسين المصرية، ولها ثلاث نواب هم المهندس محمد الشاذلي خبير الكهرباء، والمهندس محمود عبدالرازق خبير البترول، والدكتور فراج الصعيدي خبير الطاقة النووية، ومقرر عام اللجنة هو خبير الكهرباء المهندس محمد سليم، وتضم اللجنة كل خبراء الكهرباء والبترول والطاقة النووية بالحزب.

نبيل عزمي رئيسا للجنة المواطنة

تعد لجنة المواطنة، لجنة عامة مركزية، برئاسة المستشار نبيل عزمي المحامي بالنقض وعضو مجلس الشورى السابق، ونائبا رئيس اللجنة عادل عصمت الكاتب والباحث السياسي في شؤون المواطنة ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، والدكتور محمد يوسف مساعد أول الحزب للمشروعات، وتضم اللجنة في عضويتها كل كتاب الحزب ومثقفيه المعنيين بنشر وترسيخ ثقافة المواطنة.

لجنتان مركزيتان للإعلام

وفي 22 نوفمبر الجاري، دشن حزب الغد، لجنتين مركزيتين للإعلام، إحداهما متخصصة موازية لوزارة الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي عبدالنبي عبدالستار، ولجنة عامة للتسويق الإعلامي والإلكتروني برئاسة الإعلامي حاتم برهام، وتضم اللجنتان في عضويتهما 30 قيادة صحفية وإعلامية من قيادات الغد.

وكان لمهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، قد قرر تشكيل حكومة ظل من 25 لجنة نوعية متخصصة، بالإضافة إلى 10 لجان حزبية عامة لتسيير العمل داخل الحزب.