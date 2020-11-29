استقرار العملات العربية والأجنبية.. و15.61 أعلى سعر لشراء للدولار

اعلنت البنوك وشركات الصرافة، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليومية، إذ جاءت 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، بينها: كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، عوده، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد التعمير والإسكان، وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربى الدولي، و"hsbc" والمشرق.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsb قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنوك "كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي بيريوس، مصر إيران للتنمية، عودة، الاستثمار العربي، أبوظبي الوطني"، بـ18.60 جنيه.

وسجل سعر شراء الإسترليني في بداية التعاملات اليومية عند 20.88 جنيه، في بنوك "كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي بيريوس، مصر إيران للتنمية، عودة، الاستثمار العربي، أبوظبي الوطني".

وأدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا، ليباع بـ15.69 جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية 2020.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أنّ هناك اتجاهًا كبيرًا من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والحنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.