سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-11-2020.. مستقرا مقابل الجنيه

سجّل سعر الدولار استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة في بدء التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لوكالة "رويترز" العالمية، مني الدولار بخسائر اليوم، الأربعاء، بفعل التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا وتوقعات بدعم مالي من الحكومة الأمريكية الجديدة أدى لتحول الأموال من الدولار إلى أصول عالية المخاطر.

وسجلت العملة الأمريكية أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، إذ يعد كلاهما من المؤشرات على مستوى الإقبال على المخاطرة نظرًا لارتباطهما الوثيق بتجارة السلع العالمية.

ومن المتوقع أنَّ يواصل الدولار الهبوط مع تقدم اللقاحات وتوقعات بترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة الأمريكية لتهدأ شكوك المستثمرين حيال مسألتين كبيرتين تكتنفهما الضبابية.

وبلغ الدولار 1.1904 دولار مقابل اليورو اليوم، مقتربًا من أقل مستوى في أسبوعين، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3349 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في أكثر من شهرين.

ومقابل الين، استقر الدولار عند 104.46 ين، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكي أمام ست عملات رئيسية 92.121 بعدما انخفض 0.4% أمس.

وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية إلى 6.5799 للدولار على أمل تحسن العلاقات الصينينة الأمريكية في ظل إدارة بايدن.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وشهدت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية تباينًا مقابل الجنيه في بدء التعاملات الصباحية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك قطر الوطني.

وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنكي "مصر ايران للتنمية، وقناة السويس"، بـ18.50 جنيه، فيما سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني استقرارًا عند 20.80 جنيه في بنك واحد هو "المصرف العربي الدولي".