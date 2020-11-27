سعر الدولار اليوم الجمعة 27-11-2020.. أعلى بيع في المصرف المتحد

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 27 نوفمبر، مثل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد والبنك الأهلي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وجاءت البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهي أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد التعمير والإسكان، كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي (بيريوس)، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعوده، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، و، وذلك ، وباع الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفق رويترز سجل الدولار عالميًا الأربعاء أقل مستوى في شهرين مقابل الدولار الأسترالي وأدنى مستوى في عامين مقابل الدولار النيوزيلندي، وذلك بالتزامن مع تطوير لقاحات فيروس كورونا ومن المتوقع أيضًا أن يواصل الدولار الهبوط مع تقدم اللقاحات.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاء سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر سجل 20.80 جنيه للشراء، وسجل للبيع 20.97 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 20.88 جنيه للشراء و21.04 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.