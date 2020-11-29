بالصور.. شماريخ ومسيرات وقصائد شعر لمرشحي النواب بدائرة كفر سعد

شهدت دائرة كفر سعد تنافسا شرسا بين المرشحين الأربعة والذين يخوضون جولة الإعادة ومن بينهم 2 أطباء يخوضون السباق لأول مرة والنائب البرلماني أبو المعاطي مصطفى ولجأ المرشحين إلى المسيرات السيارة والشماريخ فيما لجأ نقيب الفلاحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك لمخاطبة أهل دائرته ومطالبته بمساندتهم في المعركة الانتخابية.

ونظم مؤيدي الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد الأورام وابن قرية ميت الخولي عبد الله مسيرة جابت شوارع الدائرة حيث شاركت السيارات الملاكي والميكروباصات والنصف نقل في المسيرة كما ألقت بنت قرية كفر المياسرة قصيدة حب و تأييد في المرشح كما أطلق مؤيديه الشماريخ.

ونظم الدكتور محمد الجيوشي الذي يخوض جولة الإعادة أمام منافسه وابن مهنته الدكتور محمود نجيب مشعل، مسيرة حاشدة شاركت فيها سيارات الملاكي والميكروباصات وجابت شوارع الدائرة فيما خرج المرشح من السيارة لتحية مؤيديه.

وقام النائب أبو المعاطي مصطفي بجولة انتخابية لعدة ساعات بقرى كفر شحاتة ،شرباص وعزبة البدري وكفر الشناوي والعرب والحوارني والناصرية التقى خلالها بالمواطنين على المقاهي ومحلات البقالة والحلاقة والصيدليات ودار المناسبات ومحلات بيع الفاكهة والهواتف المحمولة، حيث تحدث معهم عن برنامجه الانتخابي واستمع إليهم فيما يخصهم من مشكلات.

ووجه حسن عبد الوهاب رجل الأعمال ونقيب الفلاحين والذي يخوض جولة الإعادة أمام النائب البرلماني أبو المعاطي مصطفي، رسالة لأهالي دائرته عبر الفيس بوك قال فيها "أهلي بقرية كفر سعد البلد كل فرد فيكم أخ أول لي ولو كنت أخ ثان له؛ كل بيوتكم بيتي فأنا الأقرب بالدم والمعرفة والمكان أعرف قدركم ومنزلتكم وأراهن على ما بيننا من عمر لنتشارك في تحقيق حلم أن يكون من بينكم صوت يتحدث عنكم صدقا وابن أصيل يدافع عن حقوقكم العادلة المتأخرة" .

وقام عبد الوهاب بجولة بقرى مركزي فارسكور والزرقا ومدينة السرو، كما قام مؤيديه بإشعال الشماريخ والطبل والزمر، خلال المسيرة السيارة التي جاب بها شوارع الدائرة.