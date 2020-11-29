"القاهرة السينمائي" يعلن حجز تذاكر الأفلام والمحاضرات أون لاين

يبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة السيناريست والمنتج محمد حفظي، فتح الباب لحجز تذاكر أفلام الدورة الـ42، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك عبر موقع شركة "تذكرتي" من خلال الرابط "https://www.tazkarti.com/#/home".

وأتاحت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، للجمهور الحصول على تذاكر الأفلام عبر زيارة الموقع الرسمي للمهرجان http://www.ciff.org.eg، وكذلك بتحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل، حيث يمكن لمستخدمي Android أن يقوموا بتحميل التطبيق عبر https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skeleton.cairo

كما يمكن أيضا لمستخدمي Apple تحميل التطبيق عبرhttps://apps.apple.com/us/app/cairo-iff/id1441753575

وكشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، وستكون البداية من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدء من الساعة 11 صباحًا حتى 3.30 عصرًا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من 11 صباحًا حتى 10.30 مساءً، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيهًا.

وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 حتى 9 ديسمبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 11 مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيهًا، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيهًا.

وعن مزايا بطاقات الصحافة والصناعة والضيوف، أوضح المهرجان أنها تتيح لحاملها، مشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات وجلسات النقاش مجانًا بحد أقصى 4 تذاكر، ويمكن لحاملها حجز هذه التذاكر مسبقًا بحد أقصي يومًا واحدًا قبل ميعاد العرض، في أي من شبابيك التذاكر المخصصة، أما بطاقة الطلاب فتتيح لحاملها حجز 3 تذاكر مجانية في اليوم الواحد.

وأكد المهرجان أن محبي السينما من الفئات المختلفة الذين لم يحصلوا على بطاقات للمهرجان، لديهم فرصة الحصول على بطاقات أخرى بأسعار مخفضة تتيح لهم حضور 15 فيلمًا أو ندوة أو محاضرة، لا تشمل عروض السجادة الحمراء، موضحًا أن سعر هذه البطاقة 300 جنيها.

وشدد مهرجان القاهرة السينمائي، في بيان له اليوم، على أنه سيتم تنفيذ بروتوكول الوقاية من فيروس كورونا بمنتهي الحزم، حيث يلتزم المهرجان بتطهير جميع القاعات قبل كل عرض، مع الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50%، مع وضع علامات لتسهيل التباعد الاجتماع، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، والالتزام بأقنعة الوجه.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.