السيسي لشعب جنوب السودان: مصر تظل السند الوفي والشقيق لكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستظل السند الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان، وملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين، داعيًا المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس جنوب السودان سلفا كير، أنه يدعم مساعي رفع العقوبات الدولية عن جنوب السودان، بما يسهم في دعم عملية الانتقال السياسي الجارية.

وتابع: "أجدد الإعراب عن خالص الامتنان والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منكم الرئيس سلفا كير ومن شعب جنوب السودان الشقيق، وأتطلع لاستقبالكم في المستقبل القريب في بلدكم الثاني مصر".

وتعد زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، وشهدت عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.