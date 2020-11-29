"الزراعة" توفر أمصالا ولقاحات لتنمية الثروة الحيوانية في جنوب السودان

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من مصر وجنوب السودان لتحديد أوجه التعاون في المجال الزراعي، ووضعها في إطارها التنفيذي في القريب العاجل، مؤكداً أن القيادة السياسية في البلدين تدعم تعميق العلاقات وزيادة التبادل التجاري من السلع الزراعية وإقامة مشروعات مشتركة".

وأضاف القصير، أن "هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع كل إمكانيات وزارة الزراعة في خدمة جنوب السودان، وبحث إمكانية تقديم الدعم من تدريب وبناء للقدرات في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة والبحوث التطبيقية، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك في إنشاء مزارع نموذجية مشتركة في جنوب السودان في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وكذلك إنشاء مزرعة للمحاصيل والبساتين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحسين السلالات الحيوانية والقيمة المضافة للمحاصيل الاستراتيجية والميكنة الزراعية والأسمدة والتقاوي وتدريب المبعوثين".

وتابع بأنه سيتم تقديم الدعم لجنوب السودان كذلك في مجال الأمصال واللقاحات، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وبناء قدرات المرأة والشباب وتحقيق التنمية المستدامة للمناطق الريفية، والأقل نمواً ودخلاً بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من تجربة مصر في الاقتصاد الزراعي وتدريب العاملين في المجال المصرفي الزراعي بمشاركة البنك الزراعي المصري وأقراض المزراعين وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، زيارة إلى دولة جنوب السودان، عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس سلفا كير رئيس جنوب السودان، وأكد الرئيس حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصة مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين.