تراجع استيراد هدايا الكريسماس وأعياد الميلاد.. و"شيحة": الموسم مضروب

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، إن المخازن تستعد لطرح بضائع أعياد الميلاد والكريسماس في النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل، وسط تراجع الاستيراد بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي نتيجة للركود وعدم تصريف البضائع في الأسواق، مضيفاً: "الموسم مضروب".

وأضاف "شيحة"، أن هدايا أعياد الميلاد والكريسماس من السلع الترفيهية تعتمد بشكل كبير على الفنادق والقرى السياحية، وهذا الموسم يعد من المواسم المهمة التي يزيد فيها الطلب على الشراء، إلا أن تراجع أعداد السياحة والإجراءات الاحترازية ووجود موجه ثانية لفيروس كورونا قلل من الطلب بشكل كبير.

وأشار إلى أن السياحة انخفضت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، ما أدى إلى عدم اهتمام المستوردين باستيراد هذه السلع بسبب الركود الشديد في السوق.

واشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن تزامن أعياد الميلاد والكريسماس مع امتحانات نصف العام يزيد من تراجع الطلب، نظرًا لعدم اهتمام الأسرة المصرية بشراء هدايا هذا الموسم وتوجيه ميزانية الأسرة إلى الدروس الخصوصية، ما أدى إلى تراجع الاستيراد هذا العام.

ورغم ذلك، أشار "شيحة" إلى أن السوق يشهد رواجًا في أعياد الميلاد في آخر لحظة، حيث يزداد الإقبال على شراء شجرة الكريسماس والهدايا.