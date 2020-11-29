يسرا ومنى زكي يوجهان رسالة ضد التنمر الإلكتروني: "حاسبوا على كلامكم"

انتشر مؤخرا بشكل كبير ظاهرة التنمر، وكان من أبرزها التنمر الإلكتروني، ما دفع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع اليونسيف وإنستجرام اطلاق مبادرة لمواجهتها تحت عنوان "حاسبوا على كلامكم".

وكان من أوائل الفنانين الذين قد شاركوا في تلك الحملة الفنانة منى زكي والتي سجلت مقطع فيديو بمشاركة ابنتها "لي لي أحمد حلمي" ونشرته عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

وقالت منى زكي خلال مقطع الفيديو: "التنمّر الإلكتروني هو أن حد يدخل يقول رأيه، لكن بشكل مهين ومؤلم لصاحب الأكاونت اللي بيتكتب عليه الكومنت ده. هو يدخله يهدّده بصور أو معلومة في الإنبوكس أو يهينه بكلام جارح، حاسبوا على كلامكم".

وعلقت على الفيديو قائلة: "حاسبوا على كلامكم هي مبادرة على مستوى￼￼￼￼￼￼￼￼ مصر لمكافحة التنمر على الإنترنت وتشجیع مجتمع إنستجرام على المشاركة بوعي أكبر، وتمكین كل مستخدم مصري من حمایة نفسه ضد التنمر، أنا ضد التنمر".

كما شاركت الفنانة يسرا في حملة "حاسبوا على كلامكم" ضد التنمر الإلكتروني عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" والذي نشرت من خلاله مقطع فيديو قالت فيه: "حاسبوا على كلامكم، حملة ضد التنمر الالكتروني اطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع انستجرام والمجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف".