8 مصابين في حريق مركز إيواء للمهاجرين بباريس وإجلاء 360 شخصا

أصيب ثمانية أشخاص في حريق شب بمركز إيواء للمهاجرين شمالي العاصمة الفرنسية باريس.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء الفرنسية، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم، إنه جرى نقل خمسة مصابين إلى المستشفى، إجلاء 360 شخصا من هذا المركز.

وأضاف المسؤول الفرنسي، أن الحريق الذي جرت السيطرة عليه، اندلع في الطابق الأول قبل أن ينتشر إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى الواقع في شارع "مارك سيجوين" في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة الفرنسية.

وأوضح أنه جرى إجلاء نحو 360 شخصا، وتدخل 100 رجل إطفاء لمساعدة نحو عشرة من سكان المبنى المحاصرين بسبب النيران.