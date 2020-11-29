"القوى العاملة" تعين 2334 شابا بينهم 26 من ذوي القدرات بالقليوبية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2334 شابا، من بينهم 26 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7118 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 2446 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وقال "سعفان"، إنَّه تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 39 ألف جنيه، لـ17 عاملا، منها 14 منحة مولود بقيمة 28 ألف جنيه، ومنحتي زواج بـ6 آلاف جنيه، إضافة لـ5 آلاف جنيه رعاية صحية لعامل آخر، كما تمّ تسجيل 76 عاملاً جديداً بالمنظومة ليصل إجمالي المسجلين بالمديرية 19261 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أنَّ التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر، أشار إلى أن المديرية أجرت قياس مستوى مهارة 1642 عاملا على المهن المختلفة، مه استخراج 1848 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 14 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما فتشت المديرية على 850 منشأة دوريًا، وأسفر عن تحرير 225 محضرًا، مع إجراء التفتيش على 328 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتمّ تحرير 188 محضرًا، وعقد 6 ندوات توعية وبحث 87 شكوى في نفس المجال.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكاوى، تمّ تسوية 15 منها وديًا، وإحالة 50 للقضاء، وحفظ 56 شكوى، ومازالت هناك 79 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تمّ إصدار 4 تراخيص عمل الأجانب، وعمل 4 محاضر لمنشآت مخالفة تستخدم أجانب دون تراخيص.

وأضافت مدير المديرية، أنَّه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنتي التفصيل والحياكة، وكهرباء تركيبات، كما تمّ تخريج 27 متدرباً أنهوا فترة التدريب بالوحدة، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أنَّه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكّد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلًا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء أدائهم مهامهم لحمايتهم.