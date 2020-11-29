حسام الخولي: ساعات من العمل أسفرت عن لائحة مميزة لـ"الشيوخ"

وجّه حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للجنة إعداد اللائحة، قائلا: "قضينا ساعات طويلة لإقرارها، كان هناك تعدد في الآراء، واستطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء".

وأضاف الخولي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "لدينا تعديلات على المادة 1 والمادة 24، وسيتم تقديم طلبات في هذا السياق، وجرى تقديمها للجنة في وقت سابق.

وبدأت الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.

واستعرض المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي أكد الحرص عند إعداد المشروع، على إعادة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأي مخالفة شكلية أو موضوعية.

وحسب التقرير البرلماني، أجرت اللجنة في سبيل تحقيق ذلك، العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

يذكر أنّ مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يأتي اتساقا مع حكم المادتين (118، 254) من الدستور، خاصة وأنّ هناك التزام دستوري على مجلس الشيوخ، بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به، وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة، مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أنّ الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.