الأرصاد: تحسن حالة الطقس.. ولا أمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك سطوع لأشعة الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح في سماء القاهرة، والأجواء مستقرة إلى حد كبير، كما أنّ هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الشبورة تتكون وتقل معها مستوى الرؤية الأفقية عادة بعد الفجر، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحا، وبعد زيادة سطوع أشعة الشمس تبدأ الرؤية في التحسن.

وتابع أنّه خلال هذه الفترة نلاحظ انخفاضا ملحوظة في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، والطقس بالفعل يكون شديد البرودة في هذه الأوقات.

وأوضح أنّه خلال فترات النهار في الأيام المقبلة، سيكون الطقس لطيف ومعتدل على معظم محافظات الجمهورية، وفي فترات الليل بصفة عامة يكون الطقس شديد البرودة، مطالبا بارتداء الملابس الشتوية.

واستطرد، أنّ درجات الحرارة لن تعود وترتفع مرة أخرى، وستستمر الأجواء على ما نحن عليه الآن، وهو انخفاض في درجات الحرارة، لافتا إلى وجود أمطار بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والمناطق المطلة على البحر المتوسط، أما القاهرة وباقي محافظات الجمهورية فهي بعيدة تماما عن فرص سقوط الأمطار، وسيستمر معنا هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع.

وأكد أنّ الأجواء مستقرة بشكل كبير، والأمطار في الأماكن المعنية، سواء السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار من متوسطة إلى خفيفة في بعض الأماكن، وفي باقي محافظات الجمهورية تكون الشمس ساطعة والأجواء مستقرة.