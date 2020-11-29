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الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الثلاثاء وحتى الخميس

كتب:

محمد عزالدين
08:36 ص | الأحد 29 نوفمبر 2020
الأرصاد

الأرصاد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، حالة الطقس اليوم، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد استقرار الأحوال الجوية من اليوم وحتى ظهر بعد غد الثلاثاء، بينما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية وبعض من محافظات الوجه البحري من مساء الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وبالنسبة لطقس اليوم، تتراجع فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء مع توقعات بشبورة مائية صباحا، والطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة في بعض المناطق والمحافظات

القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 12.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

دمياط: العظمى 21 والصغرى 15.

الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 12.

السويس: العظمى 22 والصغرى 13.

العريش: العظمى 23 والصغرى 14.

طابا: العظمى 20 والصغرى 15.

سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 3.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 15.

الفيوم: العظمى 22 والصغرى 10.

بني سويف: العظمى 22 الصغرى 10.

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