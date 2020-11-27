متوسطة على معظم الأنحاء.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار على المحافظات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحديثًا بالأماكن المتوقع سقوط أمطار بها على مستوى الجمهورية، في الفترة من السبت الموافق 28 نوفمبر الحالي، حتى الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020.

وترصد "الوطن" المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

السبت 28 نوفمبر

تشهد السواحل الشمالية تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من: "الإسكندرية - مطروح - السلوم ـ رشيد ـ بلطيم ـ السلوم"، وفقًا لتوقعات الأرصاد، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

كما أشارت الهيئة إلى أن الوجه البحري، يشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

الأحد 29 نوفمبر

أشارت الهيئة في البيان الصادر عنها بأن توقعات الخبراء تشير إلى عدم وجود فرص لتساقط الأمطار خلال يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر.

الاثنين 30 نوفمبر

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الاثنين أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية على "مطروح ـ السلوم".

يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

تشير توقعات خبراء الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية ـ مطروح ـ السلوم ـ بلطيم ـ بورسعيد ـ العريش ـ رفح ـ رشيد".

بينما تشهد بعض المناطق من الوجه البحري أمطارا خفيفة على "كفر الشيخ ـ البحيرة ـ الدقهلية".

يوم الأربعاء 2 ديسمبر

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الاسكندرية ـ مطروح - السلوم - رشيد ـ بلطيم"، فيما تكون الأمطار متوسطة على بعض المناطق من "بورسعيد ـ العريش ـ رفح".

وعلى الوجه البحري، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

يوم الخميس 3 ديسمبر

أوضحت الهيئة في البيان الصادر عنها، أن توقعات الخبراء تشير لعدم وجود فرص لتساقط الأمطار خلال يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر.

ونوّهت الهيئة، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.