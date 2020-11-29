تطوير 4 مدارس جديدة ضمن "حياة كريمة" في إسنا

أعلن محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، استمرار أعمال التطوير في 4 مدارس، موضحًا أنه تم توسعة مدرسة ناصر الابتدائية بنين، وجار العمل بمدرسة إسنا الثانوية الصناعية بنين، وتم تسليم مدرسة طفنيس الابتدائية، وجار العمل بمدرسة العضايمة للتعليم الأساسي.

وأكد "سليمان"، طرح 8 مدارس منها الجديد ومنها ما حدث بها عملية تجديد، وهي مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالشغب، والشهيد عبد المجيد عبد الحليم الابتدائية بقرية زرنيخ، والشهيد مختار جادو الابتدائية بقرية توماس، ومدرسة الكيمان الابتدائية، ومدرسة الكيمان الإعدادية بزيل الرمادي، ومدرسة ساحل الطومية الابتدائية، وتوماس الوسطى الابتدائية، ومدرسة النجوع قبلي الابتدائية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

جاء ذلك في إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتركيز الضوء بشدة على أوجه القصور في توفير التعليم وجودته.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد تفقد في إطار جولاته على المشروعات القومية بمدن المحافظة عدداً من المشروعات بمركز ومدينة أسنا جنوب المحافظة، واستهل جولته بتفقد محطة الصرف الصحى رقم 1 والجاري أنشائها بسعة 30 لتر /ث، والتى من المقرر أن تخدم 15 ألف نسمة، وستدخل الخدمة بنهاية يناير القادم.

وتفقد محافظ الأقصر خلال جولته بإسنا، عدداً من الطرق الجارى رصفها في مركز أسنا وهى الشوارع التي تم إدخال كافة المرافق بها من صرف صحي وتركيب الغاز والكهرباء والمياه والتحول الرقمي، وذلك بشارع البحر وشارع طراد النيل وشارع أصفون، بأطوال 20 كيلومترا وبتكلفة 28 مليون جنية، بإشراف الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك إستكمالاً لأعمال الرصف التى تمت فى قرى مركز ومدينة إسنا هذا العام والتى تصل تكلفتها الحالية إلى 57 مليون جنيه.