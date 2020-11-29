صرف معاشات ديسمبر لأكثر من 10.5 مليون مستفيد الثلاثاء

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية منافذ صرف المعاشات لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم نحو 10.5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أنّه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، جرى تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة.

وأكد أنّ خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى، وعددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر، والصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر.

أما الشريحة الثالثة وعددها 1.7 مليون قائم بالصرف، اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

مندوبون من البنوك داخل منافذ صرف الهيئة لتنشيط كروت ميزة

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة، استمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر، من خلال توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارا من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.