بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة لمليون و700 ألف مواطن

بدأت الهيئة القومية للتأمينات، صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف قائم بالصرف.

وأكدت الهيئة أنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرة إلى تواجد مندوبي البنوك المصرية داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول علي كارت ميزة، في أثناء عملية الصرف على أن يتمّ تنشيطها، والصرف من خلالها اعتباراً من الشهر التالي.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات افجتماعية، أن الهيئة تقدم خدمات تأمينية بصورة مستمرة لحوالى 25 مليون مواطن، منهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بالإضافة إلى 14 مليون مؤمَّن عليه.

وأضاف أنه يتم تقديم الخدمات بنظام تقديم الأوراق والمستندات إلى المناطق التأمينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، ما يتطلب ضرورة توجه طالب الخدمة لمقر المكاتب التأمينية، وتقديم جميع المستندات المطلوبة، وبالتالى تطول الفترة الزمنية للحصول على الخدمة وضياع وقت ومجهود المواطن.

إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستندية

وأكد أنه سيتم الربط الإلكترونى مع جميع جهات الدولة التى تتعامل مع المواطنين مثل "المرور والأحوال المدنية ووزارة العدل"، للحصول على كافة البيانات المطلوبة إلكترونياً دون الحاجة إلى انتقال المواطن بين أكثر من جهة للحصول على الخدمة المطلوبة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه يجرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطط قصيرة الأجل ذات المردود السريع لتنعكس بالإيجاب على المواطن، وترتكز على إعادة هندسة إجراءات جميع الخدمات المقدمة وتقليل دورتها المستندية للوصول إلى اكتمال منظومة التطوير المستهدفة.

ولفت إلى أنه يتم التعاون مع هيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد، لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين، وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الهيئة بدأت بالفعل العمل على قدم وساق لتنفيذ تكليفات الرئيس.