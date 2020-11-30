5 إجراءات للحصول على تأمين الإصابة نتيجة إرهاق العمل

ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، لافتة إلى أنه في حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأكدت الهيئة على موقعها الرسمى، أن الإصابة قد تكون بأحد الأمراض المهنية ، او الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أوالإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.​

وحددت المستندات المطلوبة للحصول على تأمين الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل كالتالى :

- اخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

-بيان يوضح طبيعة عمل المصاب واختصاصاته، وتاريخ بدء مزاولته ومستوي أدائه.‌

- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه، وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعيم ذلك بالمستندات.

-الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وإجازاته المرضية.

- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفى الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.​

الفئات الذين تسرى عليهم أحكام تأمين إصابة العمل

وأوضحت أن أحكام تأمين إصابة العمل تسرى على المؤمن عليهم من الفئات الآتية :

- العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

- الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

- المكلفين بالخدمة العامة.الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم بدء تطبيق الرؤية المستقبلية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال إنشاء مكتب استقبال أمامي تكون مهمته استقبال المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات التأمينية المختلفة، على أن يكون منفصلًا عن مركز رئيسي لتسوية واحتساب جميع الحقوق التأمينية.