"المقراحي" يطالب بتوفير لائحة الشيوخ ورقيا: إرسالها "واتس آب" مش كفاية

اعترض النائب فاروق المقراحي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة الآن لمجلس الشيوخـ على عدم وجود نسخة ورقية من مشروع اللائحة التي يتمّ مناقشتها والاكتفاء بإرسالها على تطبيق "واتس آب".

وطرح عدد من النواب مقترحات بتعديلات على المواد، حيث تمّ الموافقة على 40 مادة، فيما يواصل المجلس مناقشة باقي المواد.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.