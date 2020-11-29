طرح تريلر "من يحرقن الليل" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

تستعد المخرجة السعودية سارة مسفر للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بعرض عالمي أول لفيلمها الروائي القصير "من يحرقن الليل"، وتقام فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 2 وحتى 10 ديسمبر، وذلك من خلال مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما أطلقت البوستر الرسمي للفيلم بجانب مقدمته الدعائية وذلك استعدادًا للمشاركة في المهرجان.

يتبع الفيلم الأختين سلسبيل ووسن في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهن للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف أنفسهن وبعضهن البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهن قط.

الفيلم من بطولة جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، منتج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط، ديكور إيثار باعمر.

يذكر أن سارة مسفر مخرجة سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والرقمي من جامعة عفت، عملت سارة على إنتاج أفلام قصيرة ومميزات محلية مختلفة شاركت في مهرجانات محلية ودولية. فازت من إنتاجها القصير "Sadeya Left Sultan" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم السعودي عام (2019). أخرجت سارة أول فيلم قصير لها بعنوان "الفتيات اللواتي حرقن الليل" كما شاركت ككاتبة ومخرجة في فيلم "الضبعة" في فيلم شامل مع مخرجات أخريات يدعمه مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

يذكر أن محمد حفظي، المنتج والسيناريست، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي قال إنهم انتظروا موافقة الدولة على إقامة المهرجان، وتم تأجيله لمدة أسبوعين فقط، مشيرا إلى أنه لمس إرادة من الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نتعايش، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

وأضاف "حفظي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الجمعة، أن العالم يعيش في الجائحة منذ تسع شهور، وهناك مسؤولية لعودة الصناعة والتوزيع، ودور العرض، والمهرجانات التي تعتبر وسيلة لدفع بعض الأفلام، بعد عرضها في المهرجان، ويتم تسليط الضوء عليها.

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفجوة بين "أفلام المهرجانات"، والأفلام ذات الجماهيرية أقل في الخارج من مصر، وهذا يعود إلى طبيعة الصناعة والجمهور، ولكن لديه أمل في أن تقل هذه الفجوة، مشيرا إلى أن هناك سوق للأفلام في المهرجانات الدولية، ويُعرض فيها الأفلام التجارية، ويختارون الأفلام ذات الجودة العالية للمشاركة في المسابقة.