"عبدالرازق": الحكومة صادقة في تعاونها مع مجلس الشيوخ

أكّد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة جادة وصادقة في التعاون المثمر مع المجلس، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إدخال العديد من التعديلات بمشروع قانون اللائحة بما يحقق هذا التعاون التام.

وأضاف "عبدالرازق"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنَّه تمّ استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصًا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروضة على المجلس.