مقتل صياد بسلاح زميله بالخطأ في أطفيح:أصدقاؤه ادعوا إصابته بطلقة طائشة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص (صياد، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) متوفي إثر إصابته بطلق ناري، وما قرره 5 أشخاص كانوا متواجدين في أثناء الحادث، بأنَّه حال صيدهم بنهر النيل تفاجأوا بسقوط المجني عليه بمياه النهر، وبانتشاله تبين لهم إصابته بطلق ناري، فنقلوه للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي في الحال، مرجحين إصابته نتيجة عيار طائش أطلق من على بعد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشهود وبتطوير مناقشتهم قرروا أنَّه في أثناء تواجدهم وبرفقته المجني عليه بقطعة أرض ملك أحدهم بدائرة المركز" وحال قيام أحدهم بتنظيف طبنجة خاصة به "غير مرخصة" وإطلاقه عيارين ناريين على سبيل التجربة أصابت إحداهما المجني عليه بطريق الخطأ فأودت بحياته، وتمَّ بإرشاد المتهم تم ضبط (الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وطلقة من ذات العيار).