وزيرة التضامن تفتتح وحدة اجتماعية بجامعة الزقازيق لإتاحة قروض ميسرة

تبدأ الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، زيارة إلى محافظة الشرقية، يرافقها خلالها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ومن المقرر أن تزور القباج خلال جولتها جامعة الزقازيق، لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وحدة بنك ناصر، وبيت التطوع لمكافحة الإدمان بالجامعة.

كما تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضا لكلية التربية الرياضية بنات، فضلا عن عرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية، إضافة إلى تكريم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

كما تتفقد القباج عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، بينها مجمع خدمات الطفولة والامومة، ودار بسمة لإيواء المشردين ومجمع الدفاع الاجتماعي بالمحافظة.

دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة

وتستهدف الوحدات التي جرى الاتفاق على إنشائها في 24 جامعة، على دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وإتاحة قروض ميسرة السداد وفقا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

وتتيح الوحدات الاجتماعية تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك منشوراته.

وتهدف الوحدات الاجتماعية لتعزيز روح الانتماء والمواطنة، والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر، وطرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع بالشمول المالي، وحثّ الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات، وإذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات، ما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قدمت بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء 24 جامعة حكومية، لإنشاء وحدات اجتماعية داخل الجامعات لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوي الاحتياجات الخاصة.