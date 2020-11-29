الأعلى للثقافة يمد أجل مسابقة سهير القلماوي للأطفال حتى آخر يناير 2021

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، تنظيم مسابقة "سهير القلماوي للأطفال" في فرعي القصة والرسم بعنوان "بلدي مصر"، حتى آخر يناير 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية.

وتتعدد جوائز المسابقة، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، و10 جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لـ10 فائزين لكل فرع.

شروط المسابقة

أن يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب في بلده.

ألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا.

أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان عدا القلم الفحم

ألا يزيد مقاس اللوحة على 50 * 70 سم.

يقدم المتسابق 3 نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) في فرع القصة.

ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج لمسابقة أخرى حتى إعلان النتيجة.

ألا يكون فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.

على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم: صورة شهادة ميلاد الطفل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وخطاب بنك برقم حساب ولي الأمر، أو إرسالها على العنوان التالي: ش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمي للمجلس: www.scc.gov.eg

وكان المجلس حدد نهاية شهر سبتمبر، كآخر موعد لتلقي الأعمال، وجرى تمديد أجل المشاركة في المسابقة.

يذكر أنّ الدكتورة سهير القلماوي (1911- 1997)، علامة أدبية وسياسية بارزة مصرية، وهي من شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة.

كانت القلماوي من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة، وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي.

بعد التخرج عينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب، وكانت من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء، ومن ضمن ذلك رئيس قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة، ورئيس الاتحاد النسوي المصري، ورئيس رابطة خريجات جامعة المرأة العربية، ونُشرت كتابتها التي تتضمن مجلدين من قصص قصيرة و10 دراسات نقدية والعديد من تراجم عالم الأدب (أحاديث جدتي) نشر عام 1935.