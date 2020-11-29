إصابة 4 أشخاص بكسور إثر سقوط جدار متهالك بالفيوم

جلس أربعة أصدقاء على مقهى مجاور لإحدى محطات الوقود بمركز طامية بمحافظة الفيوم، يتناولون كوبًا من الشاي ويتبادلون الحديث معًا، وبينما تعالت ضحكاتهم تحولت فجأة إلى صراخ وعويل بعدما سقط عليهم جدار منزل متهالك بجوارهم، وهرع المارة لانتشالهم من أسفل الجدار حتى تأتي الإسعاف وتنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وفر المارة بعيدًا عن الجدار خوفًا من أن يسقط باقي المنزل فوق رؤوسهم وأخلوا المكان من المواطنين فورًا، فيما قام آخرون بإنقاذ المصابين من أسفل الحائط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية يفيد وقوع جدار متهالك فوق 4 أشخاص بمدينة طامية بجوار أحد محطات الوقود.

وعلى الفور هرعت ثلاث سيارات إسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى طامية المركزي بعدما قدمت الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ المصابين هم أحمد محمود محمد (32 عامًا)، ومقيم طامية مصاب باشتباه كسر في الساقين، وإبراهيم حسن جابر (30 عامًا)، مصاب بكسر في الكتف، ومحمد رجب عبد الباقي (18 عامًا) مصاب باشتباه كسر في القدم، وعمر محمد جمعة (35 عامًا) مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري.

وكشفت التحريات أنه أثناء جلوس المصابين الأربعة على إحدى المقاهي بجوار محطة وقود، فجأة سقط حائط قديم ومتهالك فوقهم، فهرع المارة وأخرجوهم من أسفل أنقاض الحائط، وإتصلوا بالإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى فورًا.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم إزالة أنقاض الحائط من الطريق، فيما تم استدعاء لجنة من مجلس مدينة طامية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حول العقار المتهالك.