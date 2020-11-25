"مياه الفيوم" تبدأ تركيب 4500 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، البدء في تركيب 4500 قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة، كدفعة أولى بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم، حرصا على كل نقطة مياه، وحفاظا عليها من الإهدار، وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك لدى المجتمع.

وأشار "درة" إلى أنّ القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض، وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير، التي تُستخدم قدر حاجة الإنسان.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب؛ إذ ركبت القطع بـ3 مساجد بمنطقة قحافة، وآخر بشارع عدلي يكن، وكنيسة بحي لطف الله.

على جانب آخر يُعاني أهالي قرى مركزي الفيوم وسنورس من انقطاع مياه الشرب، منذ 6 ساعات وحتى الآن.

وقال اللواء هشام درة، إن انقطاع المياه حدث بسبب حدوث كسر مفاجئ لخط مياه قطر 1000 مم، نوعه زهر مرن، داخل محطة العزب الجديدة، المرحلة الثانية بهوارة المقطع بمركز الفيوم.

وأشار "درة" إلى أنّ الكسر تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مركز الفيوم، وقرى "تلات، والشيخ فضل، والحامدية، ومنشأة عبدالله، وبني صالح، وزاوية الكرادسة"، وتوابعهم، بالإضافة إلى مدينة سنورس، وقرى "ترسا، ونقاليفة، وفيديمين، وسنهور، والسليين، وأبهيت الحجر، وبيهمو"، وتوابعهم.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه منذ كسر الخط، يعمل فريق على إصلاحه، ولكنه يستغرق وقتا كبيرا في ذلك؛ بسبب كبر حجمه، مؤكدا أنه بعدما ينتهي إصلاح الكسر سيعاد ضخ المياه للقرى المتأثرة بالكسر تباعا، حتى تضخ في كل المناطق المتأثرة بالانقطاع.