رئيس الإعلام الرياضي: مبادرة نبذ التعصب ألزمت الكثيرين حدهم

قال الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ مبادرة نبذ التعصب التي رفعها المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كان لها أثر إيجابي وألزمت الكثير حده ممن حاول الخروج عن النص.

وبشأن المخالفات التي رصدتها اللجنة، قال أبوزيد، لـ"الوطن"، إنّ التغطية الصحفية التي سبقت المباراة كانت جيدة، ولم يتم رصد أي مخالفات، وهناك حالة من العصبية انتابت بعض المنتمين لنادي الزمالك، ضاربا المثل بخالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إذ قال إنّ الغندور اتهم حكم الفار بمجاملة الأهلي، مشددا على أنّ اللجنة ستعقد اجتماعا لها في القريب العاجل للتحقيق في كل المخالفات.

وتابع أبوزيد، أنّ الأمور الصحفية التي سبقت المباراة كانت جيدة جدا، وشعار "لا للتعصب" الذي رفعه المجلس ووزير الرياضة كانت آثاره إيجابية جدا في كل مكان، مضيفا: "حتى لما حد يحاول يخرج عن النص كان بيحاول يلم نفسه، بحيث إن الدنيا تمشي بشكل مضبوط ومحترم".

وأكد رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، أنّ الفيديوهات التي انتشرت واحتوت على تنمر على لاعب نادي الزمالك شيكابالا أمر مرفوض، مؤكدا أنّ كل أهالينا أصحاب البشرة السمراء "أطيب وأجدع ناس" بحسب تعبيره.

وكان شيكابالا الذي أحرز هدف الزمالك الوحيد في مباراة القمة، نشر صورة قديمه له وهو يرفع حذائه في أحد المباريات، في ظل اتهامه بأنّه يقصد الأهلي وجماهيره، فتعرض لنقد لاذع وصل لتجاوزات من قبل بعض جمهور الأهلي، من خلال فيديوهات انتشرت على مواقع السوشيال ميديا.

وعن مدى ما يمكن أن تفعله اللجنة في هذا الشأن، رد أبوزيد، قائلا: "مش عارف إمكانية صلاحيتها إن دي تبعنا والا لأ، لكن أعتقد المجلس برئاسة كرم جبر، مش هيسكت عن حاجة زي كده أبدا، ودي بره تقييم الأداء الاعلامي، سيكون هناك جلسة مهمة الفترة المقبلة، لازم ندي للناس حقها بحيث يكون الاحترام وتقدير الناس اللي بتقرأ وبتسمع وتشوف هو الأساس".

ويعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا بما أسفرت عنه عملية الرصد لتغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت مساء الجمعة، وأسفرت عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.

وأشار المجلس إلى أنّ التقرير الذي سيتم الإعلان عنه، يتضمن الجوانب الإيجابية وسيكشف عن السلبيات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المجلس في بيان سابق ضرورة احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، معربا عن ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وشدد المجلس على أنّه وفقا للقانون، سيبادر على الفور بإجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظا على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.