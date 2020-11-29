"الإعلام الرياضي": مخالفات في تغطية نهائي القرن أبرزها خالد الغندور

قال الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التغطية الصحفية التي سبقت مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة ولم يتم رصد أية مخالفات، مؤكدا على الأثر الإيجابي لمبادرة "نبذ التعصب".

وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن"، أن هناك حالة من العصبية انتابت بعض المنتمين لنادي الزمالك بعد الهزيمة، ضاربا المثل بخالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، حيث قال إن "الغندور" اتهم حكم الفار بمجاملة الأهلي، مشددا على أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها في القريب العاجل للتحقيق في كل المخالفات.

وأكد أبوزيد: "الأمور الصحفية التي سبقت المباراة كانت هايلة جدا وشعار لا للتعصب الذي رفعه المجلس ووزير الرياضة كانت آثاره إيجابية جدا في كل مكان، حتى لما حد يحاول يخرج عن النص كان بيحاول يلم نفسه بحيبث ان الدنيا تمشي بشكل مضبوط وبشكل محترم".

وتابع رئيس لجنة الإعلام الرياضي: "بالتأكيد حالة من العصبية كانت عند بعض الناس التابعة للون الأبيض، بحيث الناس عندها ثقة إن المباراة اتسرقت منهم وخالد الغندور اتهم حكم الفار بأنه مجامل للأهلي، ده كله بالتأكيد هيكون فيه جلسة عشان نشوف الدنيا فيها إيه الفترة الجاية هيكون فيه نشاط كبير جدا للجنة ضبط اداء الإعلامي لأن مرحلة السكينة والهدوء انتهت".

ويعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقريرًا بما أسفرت عنه عملية الرصد لتغطية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت مساء الجمعة، وأسفرت عن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة.

وأشار المجلس إلى أن التقرير الذي سيتم الإعلان عنه، يتضمن الجوانب الإيجابية وسيكشف عن السلبيات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأكد المجلس في بيان سابق ضرورة احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، كما عبر المجلس عن ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وشدد المجلس على أنّه وفقا للقانون، سيبادر على الفور بإجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.

وأشار المجلس إلى أنّ الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:

1. الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

2. نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

3. توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها، وإعلان ذلك بوضوح وعدم الخلط بينها، وعدم تقديم الآراء على أنّها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.

4. عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

5. احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.