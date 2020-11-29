بيانات الدخل المطلوبة للتقديم لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، استقبال طلبات المواطنين لشراء كراسات الشروط الخاصة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

ويتساءل العديد من المواطنين عن ماهية شهادة الدخل التي يشترطها صندوق الإسكان على المتقدمين ضمن الأوراق المطلوبة للحجز، خاصةً وأنّ كل حاجز له طبيعة عمل مختلفة عن الآخر، وفي هذا الصدد تقدم "الوطن" تفاصيل بيانات الدخل المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية، كما يلي:

وتعرف شهادة الدخل بأنّها وثيقة تتضمن صافي الدخل الشهري لصاحب الطلب وزوجته "إن كانت تعمل"، إضافة إلى تقديم ما يثبت أي أملاك سواء أراض أو أسهم أو غيرها، على أن تكون جميع هذه الأوراق مختومة وموقعة ومؤرخة بتاريخ التقديم من جهة الاختصاص.

ويقدّم الزوج والزوجة أيضًا شهادة بصافي الدخل السنوي من مصادر دخله كافة، مهما كانت "المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية، أو شهادات البنوك وغيرها"، فـ مثلًا إذا كانت الزوج وزوجته يعملان في مهنة الصحافة يجب كتابة البدل الذي يحصلان عليه من النقابة، وإذا كان مقدم الطلب وزوجته يعملان في مهنة التدريس يجب كتابة مكافآت الامتحانات التي يحصلان عليها.

شهادة الدخل بالنسبة للعاملين في الحكومة

- يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية، بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية "إنّ وجد"، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات المبكرة والمستفيدين من المعاشات قبل سن الخمسين

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة إضافة إلى شهادة الدخل من جهة العمل.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن".

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء أو غاز أو مياه".

شهادة الدخل بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج

- يتم تقديم شهادة دخل من جهة العمل التابع لها وتكون معتمدة من القنصلية المصرية بالدولة، ومُصدّقا عليها من الخارجية المصرية، ولا بد من تواجد العميل أثناء إجراءات الدراسة الائتمانية وكذلك أثناء التوقيع على العقد، علمًا بأنّه غير متاح توكيل شخص آخر من خلال العميل لاستكمال الإجراءات نيابة عنه.

وتقديم شهادة دخل في حال عمله بوظيفة ثابتة كمصدر دخل إضافي، والعودة للسكن بالوحدة السكنية وقت استلامها.