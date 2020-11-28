بمساحات وأسعار مختلفة.. خريطة وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، فى عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير مسكن لكن مواطن مصرى، لتحقيق رغبته فى امتلاك وحدة سكنية خاصة به، إذ تقدم تلك الوحدات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بنظام تقسيط معين وفقا لنظام التمويل العقارى.

"الوطن" تستعرض خلال السطور التالية، خريطة الإسكان الاجتماعى المطروحة حاليا داخل المدن.

خريطة المدن الجديدة التي تتضمن طرح وحدات خلال هذه الفترة:

طرحت الوزارة 25 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل، بـ10 مدن جديدة هي:

- بدر "حدائق العاصمة".

– حدائق أكتوبر.

– 6 أكتوبر.

– 15 مايو.

– العاشر من رمضان.

– العلمين الجديدة .

– المنيا الجديدة.

– ناصر "غرب أسيوط".

– رشيد الجديدة.

– أسوان الجديدة.

كما تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، 100 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بـ10 مدن جديدة وهي:

- بدر "حدائق العاصمة".

– حدائق أكتوبر.

– أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" .

– 15 مايو.

– العاشر من رمضان.

– العبور الجديدة.

– السادات.

– المنيا الجديدة.

– ملوى الجديدة.

– أسوان الجديدة.

طرح نحو 100 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد من المدن الجديدة، بمساحات 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة)، و90 مترا مربعا (ثلاث غرف وصالة) كاملة التشطيب، وذلك بعدد من المحافظات، وهى:

محافظة القاهرة: مدينة بدر (حدائق العاصمة)، ومدينة 15 مايو.

محافظة الجيزة: حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار).

محافظة القليوبية: مدينة العبور الجديدة.

محافظة الشرقية: مدينة العاشر من رمضان.

محافظة المنوفية: مدينة السادات.

محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومدينة ملوى الجديدة.

محافظة أسوان: مدينة أسوان الجديدة.

محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة.

محافظة سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة.

طرح 64 وحدة سكنية، بمحافظة الجيزة، في المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، بمقدم 5 آلاف جنيه، يتمّ سداده بفروع بنك الإسكان والتعمير، في مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر".

وتنقسم الوحدات على مرحلتين، 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة، في الفترة من 25 نوفمبر 2020 وحتى 10 ديسمبر 2020.

طرح 1011 وحدة سكنية، فى 5 مدن جديدة، وهى:

1- مدينة القاهرة الجديدة.

2- مدينة 6 أكتوبر.

3- مدينة العاشر من رمضان.

4- مدينة العبور.

5- مدينة رشيد الجديدة

ويتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

أسعار الشقق المطروحة حاليا:

أولا: شقق محدودي الدخل :

_ الشقة 75 مترا بسعر 244 ألف جنيه، وقيمة جدية الحجز 12.5 ألف جنيه.

- الشقة 90 مترا بسعر 310 آلاف جنيه، وقيمة جدية الحجز 15.5 ألف جنيه.

ثانيا: شقق متوسطي الدخل:

_ الشقة 100 متر بسعر 471 ألف جنيه، قيمة جدية الحجز 48 ألف جنيه.

- الشقة 110 أمتار بسعر 503 آلاف جنيه، قيمة جدية الحجز 51 ألف جنيه.

- الشقة 120 مترا بسعر 546 ألف جنيه ، قيمة جدية الحجز 55 ألف جنيه.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.