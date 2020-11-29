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17 يوما على انتهاء مهلة الإعفاء من غرامات تأخير مستحقات وحدات الإسكان

كتب:

أيمن حمزة
09:26 ص | الأحد 29 نوفمبر 2020
الإسكان تعفي المواطنين من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

الإسكان تعفي المواطنين من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

تنتهي فترة الإعفاء التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 15 ديسمبر المقبل، والتي يتمتع بها كل من يسدد كامل المستحقات المتأخرة عليه، للوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال، وقطع الأراضي، والفيلات، والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة. 

الجزار: منح تيسيرات جديدة للمواطنين 

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري - خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وكان المهندس محمد أنور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أكد أن هذه التيسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت الوحدة في حوزة العميل ولم يجري تخصيصها للغير، موضحاً أنه يجري تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الهيئة أو الأجهزة – لا تسري هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة – لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي جرى إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز).

الجزار: الخميس 10 ديسمبر آخر أيام حجز وحدات الإسكان بمشروعات المدن الجديدة 

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

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