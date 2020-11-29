عبر "فيسبوك" و"يوتيوب".. الإسكان الاجتماعي ينشر فيديوهات تعريفية للحجز

فى إطار حرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تسهيل عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين، قام الصندوق بنشر مجموعة من الفيديوهات، لتعريفهم بالإجراءات والمعلومات الخاصة بمشروعات الصندوق.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مى عبد الحميد، أن الصندوق أطلق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدة ضمن الطرح الحالى وهو 125 ألف وحدة سكنية.

والذى يأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، من محدودي ومتوسطى الدخل.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن الصندوق يسعى إلى تذليل كافة الصعاب التي يعبر عنها المواطنون، وهو ما دفعهم إلى نشر هذه الفيديوهات عبر القنوات الرسمية للصندوق في مواقع فيسبوك ويوتيوب، كي يتمكن من التواصل مع المواطنين دون وسطاء كي يحصلوا على المعلومات من مصدرها الرئيسي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

لينكات الفيديوهين الجديدين للصندوق عن كيفية الحجز:

https://youtu.be/AhHGuqcPOo8

https://youtu.be/P6UFBgxy5tw

طرق الإستعلام عن وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

2- الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

3- الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها من خلال الضغط هنا.