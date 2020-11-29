الأزهر يدين ذبح 43 مزارعا على يد بوكو حرام بنيجيريا: جريمة وحشية

أعرب الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي البشع الذي نفذته جماعة بوكو حرام، بذبح أكثر من 40 مزارعًا كانوا يعملون في حقول بمدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا وإصابة آخرين بجروح.

وأكد الأزهر أنّ تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية المتكررة من جماعة بوكو حرام، خاصة في هذه المنطقة، دليل على انتزاع الآدمية والإنسانية والرحمة من قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا البشر وسعوا في الأرض فسادًا وانحرفوا عن مبادئ الأديان السمحة، مشددًا على ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.

وقدّم الأزهر الشريف، تعازيه لأسر ضحايا الجريمة النكراء وكل أسر ضحايا الإرهاب، سائلا الله -جل وعلا- أن يرزقهم الصبر والسُّلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

مقاتلو جماعة بوكو حرام يذبحون 43 مزارعا

وبحسب "سكاي نيوز" عربية، ذبح مقاتلو جماعة بوكو حرام 43 مزارعا على الأقل كانوا يعملون في حقول الأرز في مدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا وأصابوا 6 آخرين بجروح، وفق ما أفاد فصيل مسلّح مناهض للمتشددين. وأفاد الفصيل المسلّح بأنّ المهاجمين كبّلوا المزارعين وذبحوهم في قرية كوشوبي.

وقال القيادي في الفصيل المسلّح باباكورا كولو: "لقد عثرنا على 43 جثة، كلهم ذبحوا، وعلى 6 جرحى إصاباتهم خطرة"، متابعا: "من دون شك عمل نفّذته بوكو حرام التي تنشط في المنطقة وغالبا ما تهاجم المزارعين".

والضحايا هم عمال من ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غرب نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، اتجّهوا شرقا بحثا عن العمل، وفق القيادي في الفصيل إبراهيم ليمان الذي أكد حصيلة القتلى والجرحى.

وقال ليمان: "هناك 60 مزارعا تم توظيفهم لحصاد الأرز. ذبح 43 منهم وجرح 6". وأعلن فقدان أثر 8 آخرين يعتقد أنّ المتشددين خطفوهم.