عاجل.. تعليق الدراسة بجامعة الأزهر عدا الامتحانات والمناقشات غدا

قررت جامعة الأزهر، تعليق الدراسة غدا الخميس فقط، وذلك بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التي بها امتحانات أو مناقشات علمية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن قرار تعليق الدراسة، جاء طبقا لما قرره اللواء محافظ القاهرة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أوضحت الجامعة، أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة في المحافظات التي تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين.

وأضاف البيان، أن المحاضرات الإلكترونية تجرى غدا الخميس، من خلال المنصات التعليمية، طبقا لجدوال المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة، والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.