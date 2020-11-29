"الكهرباء" تنفذ خطة استثمارية بـ13.2 مليار لجودة التغذية في 2019-202

انعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية، صباح اليوم، للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة ميزانية العام المالى 2019-2020 وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكّد شاكر، في بيان صادر اليوم، الجهود على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر، إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج للعملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، المجتمع.

وأكّد شاكر، الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه، إضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً، مشيدًا بالتنسيق والتعاون المستمر مع كل الجهات المعنية.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أوضحت فيه الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل.

- تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

- تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالي 2019-2020 بقيمة تبلغ 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

- بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2019-2020 نحو181 مليار ك.و.س.

- نجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتمّ إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تمّ تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف من 2300 كم عام 2014 إلى 6200 كم بالعام المالي 2019-2020، كما تمّ زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، إضافة إلى ما تمّ إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

- وحول إنشاء وتحديث مراكز التحكم يتم إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا ).

- ويجرى أيضاً إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.

- كما تمّ الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا.

بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين 1.3 مليار جنيه.

- ومن أهم الدراسات لمجابهة المشاكل التي تواجه الشبكة تقوم حالياً الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود (500، 220، 66 ك. ف).

- إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، إضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.

- دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، ويتمّ ذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

- دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة.

-وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

وفيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية:

* توفير أجهزة حديثة للتصوير الحراري للموصلات ووصلاتها.

* استخدام أطباق عازلات مطاطية في المناطق التي يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث.

* التوسع في استخدام الغسيل الميكانيكي تحت الجهد.

* التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة.

* تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة.

* مراجعة العاملين بقطاع الجودة أعمال الصيانة الدورية لتلافي أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع تأكّيد جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.

* الاعتماد على الغسيل الميكانيكي للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التي قد تسبب عدم الاستقرار في تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الإختبارات و لتصوير الحراري (النقاط الساخنة - الموصلات المقطوعة - الملحقات المكسورة) .

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة الى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت "مشالي"، أنَّ الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرحت في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالي:ــ

- تمّ توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنه لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) باجمالي قدرات 2865م.و:ـ

* 1000 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO.

* 1865م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية.

- إعداد الشركة الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

- وحول المشروعات التي تمّ التعاقد عليها في مجال مشروعات طاقة الرياح:

* مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و، تنفيذ تحالف تويوتا/ إنجي/ أوراسكوم، وتمّ التشغيل التجاري الفعلي في 31/10/2019.

* مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و، تنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية ومخطط التشغيل التجاري في الربع الأول من 2021.

* مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجاري في 2023.

- ومن المشروعات التي تمّ التعاقد عليها في مجال الطاقة الشمسية :

* محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة اجمالية 1465 م.و، وتمّ التشغيل التجاري لجميع محطات بنبان بـ32 مشروعا بقدرة 1465 م.

* كما تمّ توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.

وأضافت أنَّه جار التفاوض واتمام التعاقد في الوقت الحالي على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح تصل إجمالي قدراتها إلى 1750 ميجاوات منها 1200 ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالي 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية .

وبإتمام التعاقد على المشروعات الجاري التفاوض بشأنها يصبح إجمالي قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها 8322 ميجاوات وهو ما يمثل 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 أي 30600 ميجاوات.

ولربط محطات توليد الطاقة الشمسية بموقع "بنبان"، بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتي: -

* إنشاء 4 محطات محولات جهد 220/22 ك.ف بمنطقة بنبان (1، 2، 3، 4).

* توسيع محطة محولات "بنبان 3" لتعمل على جهد 500 ك.ف.

* إنشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي 32 كم .

* إنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على 1000 كم.

* كما تنشئ الشركة حاليًا بإنشاء خط "بنبان - نجع حمادي" جهد 500 ك.ف بطول 195 كم، بإجمالي استثمارات مقدارها 1,65 مليار جنيه، وتمّ الانتهاء من التنفيذ.

وتمّ التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات "بنبان 3"، ويتمّ تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان ، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم 100 مليون جنيه.

أثنى وزير الكهرباء، على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

وأوضح أنَّه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وأكّد أنَّ الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.