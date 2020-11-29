مصدر: 30% من مصابي كورونا يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي

كشف مصدر طبي، عن ارتفاع نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا بأعراض الجهاز الهضمي بنسبة 20% عن الموجة الأولى، بإجمالي 30% من الحالات في الوقت الحاضر، موضحا أنّ نسبة أعداد مصابي فيروس كورونا بدأت في الارتفاع وسوف تزيد.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا نتيجة التزاحم الذي حدث أثناء مباراة الأهل والزمالك الجمعة الماضي، ستتحدد خلال أسبوع بعد ظهور الأعراض على المخالطين لحالات مصابة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتس آب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.