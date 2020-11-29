تخفيض العمالة في المصالح الحكومية بالمنوفية بنسبة 25% لمواجهة كورونا

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بكافة الجهات الحكومية، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن تكون الإجازات بكافة الجهات الحكومية، ومن بينها ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، والمشروعات الخدمية، وكل المصالح الحكومية بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة.

وأوضح القرار أن نسبة 25 % تكون بعد استيعاب السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك بالتناوب فيما بينهم، وبما لا يؤثر علي سير العمل وتقديم الخدمات لجماهير المواطنين، وفقًا لرؤية رئيس الجهة وطبيعة العمل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن القرار لا يشمل العاملين بقطاعي الصحة والتربية والتعليم داخل محافظة المنوفية، موضحًا أن الإجازه الممنوحة وفقًا لهذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونًا، ولا تؤثر على أي من المستحقات المالية للعاملين.

وزادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين المواطنين فق محافظة المنوفية بشكل كبير، فيما أعلنت وزارة الصحة تواجد محافظة المنوفية ضمن المحافظات الأعلي من حيث الإصابات المتوسطة، ما ينذر بكارثة في ظل التجمعات والمؤتمرات للمرشحين لمجلس النواب مع عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من المؤسسات الطبية.

علي صعيد متصل، أصيب 4 موظفين بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجرائهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا إثر ظهور عدد من الأعراض علي عدد منهم.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر أنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا على صحتهم.