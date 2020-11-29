التحقيق مع مسؤولي الأمن بالإدارة التعليمية بمرسى مطروح للتقاعس

قرر عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تحويل مسئولي الأمن فى إدارة مرسى مطروح التعليمية لجهات التحقيق، لعدم انضباط بوابة الإدارة، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم.

وتفقد "سلامة"، اليوم الأحد، في جولة ميدانية مفاجئة، ديوان إدارة مطروح التعليمية لمتابعة ورصد سير العمل فى جميع الأقسام الفنية والإدارية بها، وذلك بحضور مجدي المنشاوي مدير عام الإدارة التعليمية، وجمال قنديل وكيل الإدارة وسحر عيد عضو مجلس النواب.

وتابع "سلامة" إجراءات العمل فى أقسام الحسابات والرواتب والإحصاء والمعلومات، ووحدة الدفع الإلكتروني والتنقلات والإنتدابات والملفات، مؤكدا للعاملين فى هذه الأقسام على ضرورة الإلتزام بالسرعة في الأداء والدقة في العمل لإنهاء جميع الإجراءات الإدارية وإستيفاء الإستمارات المالية في مواعيدها المحددة حفاظا علي حقوق المعلمين، فى إستيفاء الإجراءات الإدارية .

وناقش "سلامة"، بعض الأمور الإدارية والقانونية مع العاملين بالشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري قائلا لهم "اتقوا الله في عملكم فأنتم ميزان العدل في المؤسسة التعليمية".

ووجه مدير الإدارة بإعادة الهيكل الوظيفي لديوان الإدارة، وتنظيم دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالاقسام الإدارية بديوان إدارة مطروح، لاكتساب المزيد من الخبرات الإدارية والقانونية، ولضمان إنجاز العمل في التوقيتات المناسبة، وكذلك لإعادة هيكلة بعض الأقسام الفنية بديوان الإدارة، وعقد اجتماعات شهرية على الدوام للتواصل المباشر مع العاملين بإدارة مطروح.

وأوصي مدير عام الإدارة بتغيير بعض مقاعد حجرة التطوير التكنولوجي لتكون لائقة بقيمة ومكانة المعلم المصري، ومراجعة تقارير الزيارات التي قام بها أعضاء التعليم الإبتدائي والاعدادي والثانوي للمدارس لتدعيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات في حينها في إطارها الصحيح، مع تنظيم خطوط السير للعاملين بتلك الأقسام أسبوعيًا.

وأكد أهمية إستمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية، لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق الانضباط المهني والدراسي.